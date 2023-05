Reprodução/Instagram Preta Gil desabafa sobre traição: 'Não vai me paralisar'

Preta Gil usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy. A cantora abriu o coração para os seguidores sobre o relacionamento e o tratamento contra o câncer no intestino.

Após aproveitar um dia no parque com os amigos e familiares, a filha de Gilberto Gil conversou com os fãs.





"Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos", começou.

Na sequência, ela falou abertamente sobre a traição do ex. "Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", disse.

Reprodução/Instagram Desabafo Preta Gil





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente