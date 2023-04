Reprodução Ex de MC Gui revela flagra de traição no motel: 'Intuição gritava'

Após anunciar o fim do noivado em março, a influenciadora Bia Michelle revelou pela primeira vez o motivo do término com o funkeiro MC Gui. Nesta segunda-feira (10), a dançarina detalhou nos Stories como flagrou o companheiro em um motel com outra garota.

"Eu tinha minhas inseguranças e por não confiar nele eu comecei a rastrear ele. Eu não queria estar falando isso para vocês. Eu não queria influenciar isso de alguma forma, mas foi isso que me levou a descobrir a traição", confessou a bailarina do "Programa do Faustão".

"Era uma segunda-feira bem no começo da tarde mesmo e eu estava na casa da minha mãe, ele estava na nossa casa dormindo [...] e gente, desde a hora que eu acordei, eu acordei com um mau pressentimento, muito estranho", contou.

Através dos Stories, Bia Michelle relata que pediu para a funcionária do casal lhe avisar quando o funkeiro estivesse acordado e a partir isso ela passou a verificar o rastreador. A modelo percebeu quando o cantor saiu de casa e passou a seguir um caminho diferente do usual.

"Eu comecei a estranhar já e quando ele parou foi 'pimba!', assim, já dava para ver. Eu coloquei no Google Maps e nas fotos já apareceu o motel que ele estava, o endereço certinho e na hora eu só pensava que eu queria ir para lá, que eu queria ver com os meus próprios olhos."

Bia foi acompanhada da mãe até o endereço do motel para confirmar as suspeitas de traição. Ao chegar na localização, ela conseguiu identificar uma moça que já estava deixando o local como a suposta amante do noivo.

Segundo o relato, o cantor teria corrido até o próprio carro numa tentativa de também deixar o motel, mas Bia Michelle saiu do carro que estava para enfrentar o companheiro.

"Eu precisava, acho, passar por isso, infelizmente. Eu não desejo para ninguém [...] vocês não fazem ideia do quão difícil foi passar por algo assim, mas acho que só vendo para você realmente crer no que você não queria acreditar há muito tempo", lamentou.



O término do casal acontece pela segunda vez, já que, em 2021, quando MC Gui participava do elenco de "A Fazenda", a dançarina teria terminado o noivado devido às atitudes do cantor com a participante Aline Mineiro.

Na época do confinamento, MC Gui teria abraçado Aline e mostrado estar excitado com o contato. O cantor chegou a dizer: “Olha para baixo” e a peoa respondeu: “Eu tô sentindo”.