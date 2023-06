Reprodução/Instagram Sertanejo Cristiano celebra alta hospitalar do filho

No domingo (4), Cristiano usou as redes sociais para anunciar a alta hospitalar do filho recém-nascido, Miguel. O bebê foi diagnosticado com a rara Tetralogia de Fallout , uma condição que afeta o músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

A dupla com Zé Neto compartilhou uma foto ao lado da esposa, Paula Vaccari, e da equipe médica que esteve com o casal desde a chegada do herdeiro.





"Dia de alta por aqui! Ah como é bom saber que tudo está correndo bem!", comemorou ele.

Ainda na legenda, o cantor explicou que a família vai seguir em São Paulo para observar a saúde do menino.

"Ficaremos em São Paulo por uns dias ainda, pra cuidados com o Miguel, mas logo estaremos em Casa!", disse ele, que na sequência agradeceu aos profissionais que os ajudaram.

Recentemente, Cristiano contou que Miguel cardiopatia congênita e vai passar por uma cirurgia para corrigir o coração.

