Reprodução/Instagram Eliezer e Viih Tube resistem a receber visitas em casa

Eliezer conversou com os seguidores e contou que ele e Viih Tube estão resistentes em receber visitas em casa.

O influenciador revelou que apenas três amigos do casal, com exceção de alguns familiares, conheceram Lua, de quase dois meses.





"Fomos bem chatos com isso. Quer dizer, chatos não, fizemos como deve ser feito, mesmo (na minha opinião). Nos primeiros trinta dias ninguém pisou aqui em casa, na maternidade foi só a nossa família. Mas assim que nasceu, foram embora, com exceção da Viviane (mãe da Viih, que ficou com a gente por quase um mês)", disse.

Ele explicou que aos poucos os papais de primeira viagem estão liberando outras pessoas para conhecerem a bebê, mas com cuidado por conta da vacinação dela.

"Semana passada foi a primeira vez que recebemos amigos aqui em casa para conhecer a Lua. E só foram 3. Ainda não tomou as vacinas necessárias para a pediatra dela liberar", completou.

Por fim, Eli contou que pretende preparar uma festinha para o terceiro mesversário da herdeira. "O que queremos é usar algum mesversário (talvez o de três meses) para chamar os nossos amigos para conhecer a nossa filha", declarou ele.

