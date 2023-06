Reprodução / Instagram Cantor Cristiano revela doença rara no coração do filho recém-nascido

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, revelou que o filho recém-nascido passará por uma cirurgia cardíaca. Em uma emocionante postagem no Instagram neste sábado (03), ele compartilhou que Miguel foi diagnosticado com a rara Tetralogia de Fallout, uma condição que afeta o músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar.

A variação já havia sido identificada há três meses, quando o bebê ainda estava no útero. Cristiano expressa sua confiança e fé, afirmando que "já deu tudo certo" e que Jesus está ao lado da família nesse momento desafiador.





O cantor também compartilhou a jornada emocional que vem passando, revelando o medo e a angústia que o dominaram ao pensar na possibilidade de perder o filho. No entanto, ele encontra força na fé e agradece o apoio dos fãs e da esposa, Paula, que se tornou uma verdadeira intercessora nessa história.

“Miguel está bem, acaba de ter alta da UTI, antes mesmo das 48hrs, seriam 5,6,7 dias, foram menos de 2, E o tempo que ficou lá, foi por zelo dos médico”, tranquilizou o cantor.

O nascimento de Miguel foi anunciado pelo próprio Cristiano nas redes sociais na sexta-feira (2).





