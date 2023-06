Reprodução/Instagram - 05.06.2023 Preta Gil se emocionou em homenagem de Ludmilla no Numanice





Ludmilla homenageou Preta Gil durante o show "Numanice" deste domingo (4), em São Paulo. A cantora dedicou a edição do evento à artista, que luta contra um câncer no intestino, e a emocionou ao convidá-la para subir no palco.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Minha amada e gloriosa, consegui tirar a Preta Gil de casa. Hoje quero dedicar esse Numanice a ela, que é tão importante na minha vida", afirmou Ludmilla, enquanto Preta se aproximava e era ovacionada pelo público. A emoção da artista ficou visível diante da reação dos fãs.





"Você faz parte do meu progresso e crescimento. Te amo", complementou a cantora, de mãos dadas com a convidada. "Seu talento, amor e público me cura. Você é f*da", disse Preta entre lágrimas, antes de abraçar a anfitriã.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Preta Gil ainda comentou o momento em uma postagem nas redes sociais. "Achei que não fosse aguentar de emoção, que loucura o Numanice. Fiquei em choque com a estrutura, organização, tudo lindo! Você merece tudo isso e muito mais, te amo", declarou.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.