Renata Lo Prete e Tadeu Schmidt

A apresentadora do Jornal da Globo foi convidada para integrar o júri artístico do "Dança" e comentou os desafios de comandar o programa durante o "BBB", quando o reality gera um atraso na programação. A jornalista recebeu um pedido de desculpas de Tadeu Schmidt, comandante do "Big Brother Brasil", e ganhou um tênis de presente do apresentador. Vale lembrar que Renata viralizou na web após aparecer no jornal com um calçado do tipo.