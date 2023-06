Reprodução / Instagram Michelle Loreto anuncia primeira gravidez pelo Instagram

A jornalista Michelle Loreto, apresentadora na TV Globo, surpreendeu os seguidores neste sábado (03) ao anunciar por meio de uma publicação no Instagram que está grávida pela primeira vez.

“Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar.”, começou ela em uma reflexão.





Michelle também expressou que aprendeu a lidar com as reviravoltas da vida e a importância de abrir-se para novas experiências. A apresentadora falou sobre a descoberta da gravidez e os sentimentos contraditórios que surgiram, revelando que teve que confrontar sua dificuldade em lidar com a falta de controle e sua relutância em pedir ajuda.

“sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... Aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais. Pode até ser bom e funcionar melhor”, concluiu ela.

Essa é a primeira gravidez de Michelle, que está em um relacionamento com Alexandre Mattoso, diretor do programa Encontro.





