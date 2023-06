Reprodução/Glamour-Globo Beyonce em "RenaissanceTourWorldTour"

Para comemorar o fim da etapa britânica da turnê Reinassance, Beyoncé comprou R$ 12,3 mil em frango frito para toda a equipe. Além disso, segundo o jornal Mirror, a cantora pediu 30 hambúrgueres de frango, 50 de carne, 20 desses veganos, 75 batatas fritas do tamanho regular e 200 tiras de frango.

A cantora ainda teve mais gastos com fãs e com a equipe do hotel onde ficou hospedada em Londres. Ela ofereceu um par de ingressos da pista VIP (em torno de R$ 4,6 mil) para o chef pessoal, mordomo e concierge.

Reprodução / Instagram / @beyonce Beyoncé



Uma fonte disse ao jornal The Sun que os ingressos foram uma forma de agradecimento. "Beyoncé é muito doce e muito gentil com todos ao seu redor, então sempre quer agradecer às pessoas que estão cuidando dela. Eles fizeram de tudo para cuidar dela enquanto ela estava no Reino Unido, então ela os presenteou com alguns dos melhores ingressos que você pode conseguir."



"É o hotel favorito dela, então ela pediu os e-mails da equipe para ela mesma agradecê-los", adicionou a fonte.