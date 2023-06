Reprodução / TV Globo Os atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, que interpretam Vini e Yuri na história, tiveram uma cena de afeto suprimida

A novela "Vai na Fé", trama atual do horário das 19h da TV Globo, voltou a omitir um beijo gay no episódio deste sábado (03). Os atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, que interpretam Vini e Yuri na história, tiveram uma cena de afeto suprimida.

No capítulo, a troca de carinhos entre os personagens foi subentendida por meio de um registro feito pelo personagem Tatá, interpretado por Gabriel Contente. No momento do beijo, o personagem fazia uma gravação e move o celular na direção de Vini e Yuri.





Posteriormente, Vini explicita o momento ao questionar Yuri: "Por que você tem vergonha de beijar um cara?".

Essa não é a primeira vez que a novela das sete da emissora deixa subentendido um beijo entre personagens do mesmo gênero. Em 10 de maio, ocorreu uma situação semelhante quando as personagens Clara, interpretada por Regiane Alves, e Helena, vivida por Priscila Sztejnman, tiveram um momento de afeto fora das lentes da câmera.

Naquela ocasião, a decisão de cortar o beijo partiu da cúpula de dramaturgia da Globo, que impôs a mudança à equipe de edição da novela. Embora as duas personagens já tivessem se beijado anteriormente na trama, foi em um contexto de fingimento para se protegerem de um assédio.





