Reprodução/Instagram Preta Gil desabafa sobre traição: 'Não vai me paralisar'

Preta Gil causou preocupação entre os seguidores ao pausar as publicações nas redes sociais nos últimos dias. No entanto, a cantora retornou neste sábado (03) e fez um desabafo, compartilhando estar triste, mas afirmando que está tudo bem.

A cantora ressaltou que é natural e aceitável sentir-se dessa forma. Ela explicou que os últimos meses têm sido extremamente desafiadores, pois, mesmo concentrando-se em no tratamento do câncer de intestino, é inevitável sucumbir à dor de tudo o que aconteceu em sua vida pessoal.





“Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica. Vocês podem imaginar o quão difícil está sendo esses últimos meses.”, justificou Preta.

Em abril, Preta encerrou seu casamento de oito anos, cercado por rumores de traição. A artista expressou a intenção de abordar a situação com o público quando estiver mais fortalecida e menos vulnerável.









