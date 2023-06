Volta à TV?

Após uma série de novelas na Globo, Ana Paula encerrou o contrato com a emissora em 2010. Desde então, três filmes foram lançados com a então atriz no elenco, mas Arósio havia gravado dois dos projetos ao longo dos anos 2000 - "Anita & Garibaldi" e "Primavera". "A Floresta que se Move" foi o único longa que ela filmou já longe da TV, sendo que recusou um convite para participar de "Vitória", novela da Record, em 2014.