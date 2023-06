Reprodução/Instagram - 02.06.2023 Ana Clara falou de mudança de hábito em higiene íntima





Ana Clara compartilhou uma mudança de hábito que adotou durante a higiene íntima. A apresentadora explicou que parou de usar papel higiênico após fazer as necessidades fisiológicas e passou a adotar a ducha para fazer a limpeza das partes íntimas.

"Você sabe que não pode usar papel, né? Faz mal para o c*. Eu [usei] por um bom tempo, machuca o c*", afirmou ao podcast "PodPah". Ana compartilhou a decisão enquanto comentava a experiência durante o "BBB 18", relatando a dificuldade de usar o banheiro no confinamento.





"Pior coisa é fazer cocô. O problema não é nem a câmera, é que a porta não tem tranca. Às vezes você tá cagando e alguém abre a porta", afirmou sobre a vivência no reality show.

