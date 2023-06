Reprodução/Instagram - 01.06.2023 Tadeu Schmidt e esposa, Ana Cristina, estão juntos há 25 anos





Após comandar o "BBB 23", Tadeu Schmidt está curtindo as férias em uma viagem pelos Estados Unidos com a esposa, Ana Cristina. O casal celebrou bodas de prata na última terça-feira (30) e o apresentador revelou uma tradição de 25 anos da companheira: usar a mesma calça no aniversário de casamento.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Nossos amigos ficam esperando pela calça. Explica para a gente, 'mozão'", pediu o jornalista, em um vídeo publicado no Instagram. "Uso essa calça todo dia 30 de maio, desde 1998", afirmou, mostrando que o item preto nas pernas.





No conteúdo, Tadeu mostrou a jaqueta dourada da esposa para comemorar as bodas de prata e Ana comentou: "Rumo às bodas de ouro". O casal ainda aparece curtindo um jantar romântico, trocando declarações e presentes em um restaurante de Chicago, em Illinois.



+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

"Ana Cristina sempre diz que essa frase, da música 'La Vie en Rose', define o nosso amor. Para celebrar nossas bodas de prata, tivemos um jantar delicioso, algumas taças de diferentes vinhos, e a nossa frase marcada no coração. Inesquecível", escreveu Schmidt. Confira abaixo:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.