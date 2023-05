Reprodução/Instagram Vanessa Carvalho e Gustavo Benedeti





Vanessa Carvalho, participante do reality "Casamento às Cegas 2", da Netflix, foi a convidada do programa AUÊ, do portal iG, nesta quarta-feira (31). A influenciadora aproveitou para explicar a polêmica com Gustavo Benedeti (BBB 23) e não descartou um affair com o cowboy.

Perguntada pelo apresentador Kadu Brandão sobre se rolaria algo com Gustavo após o fim do namoro do ex-BBB com Key Alves, Vanessa Carvalho afirmou que sim. "Claro que sim! Estou solteira e ele também (...) Ele faz vídeo de humor, acho uma pessoa divertida, do bem. Só elogios a ele mesmo. Eu curtia [publicações] desde o Big Brother, quando ele estava com a Key. Já admirava como pessoa. Aí depois veio esse escândalo e eu fiquei só curtindo foto mesmo, como curto de várias pessoas", disse Vanessa.

Leia também Casamento às Cegas: Vanessa vai processar Will após exposição sexual





Vanessa Carvalho ainda comentou que tem vontade de participar de "A Fazenda 15" e brincou com o fato de esbarrar com Gustavo no elenco deste ano. "Chama, chama os dois! Já estou vendo as notícias: 'Vanessa quer entrar com Gustavo'. Eu tenho vontade de entrar porque é o reality mais difícil", se divertiu.





Questionada pelo apresentador de como reagiria ao encontrar com Key Alves no reality da Record, Vanessa explicou que tentaria manter a boa convivência, mas não seria amiga da jogadora de vôlei e ex-BBB. "Não tenho nada contra ela. Não sei se seria próxima, de afinidade. Acho que não. Não quer dizer que eu não iria gostar dela. Ia tentar uma boa convivência, amizade. Mas se for para chutar, diria que não muito próxima (...) Mas acho que ela nem precisa [ir para A Fazenda]. Já está rica lá com o OnlyFans", ponderou.

A influenciadora explicou que não teve a intenção de causar desconforto entre Gustavo e Key. "Eu não conheço o Gustavo pessoalmente, troquei com ele meia dúzia de palavras no Instagram. Só que os fãs de Guskey, do ex-casal, estavam muito aficionados. Acho isso muito perigoso, porque você não tem garantia que o casal vai durar (...) Começaram a criar toda essa história" relembra.

"Como foi parar em página de fofoca, ele deve ter achado que sou biscoiteira. Aí parou de me seguir e eu parei de seguir também. Eu entendo o lado dele também porque ele não sabe da minha índole. Se eu quisesse aproveitar da situação, eu ia ficar enrolando. Eu fui negando", completou.

Bastidores de Casamento às Cegas 2

Vanessa e Thiago Chapola não completaram a união no altar do reality da Netflix. A influenciadora contou no AUÊ que os participantes falam para a produção se vão casar antes do dia da gravação para evitar desperdício de alimento.

Reprodução/Instagram Vanessa Carvalho e Tiago Chapola





"É verdade. A produção, todo mundo já sabe se vai ter casamento ou não. [Contar] aos convidados fica a seu critério. Eu avisei no grupo dos convidados que eu ia casar, depois não ia casar, mas algumas pessoas não viram. Quando não tem casamento, não tem festa", relembrou Vanessa, que garantiu não ter conversado com Thiago Chapola após as gravações da Netflix.

A influenciadora também confirmou que Will Domiêncio disse para a produção que ia casar, mas depois mudou de ideia. "Ele nunca me enganou. Muita gente falava no início que ele era bacaninha com a Verônica, mas nunca me enganou. não. Não batia", finalizou.