Após "Casamento às Cegas 2" terminar com poucos casais, Vanessa Carvalho adiantou que a próxima temporada do reality da Netflix terá participantes mais comprometidos com a proposta do programa. Em entrevista ao "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente, a atriz entregou saber algumas informações dos bastidores dos episódios inéditos da atração.



Vanessa não entregou muitos detalhes dos novos integrantes por questões contratuais, mas garantiu: "Vai ter mais casamentos do que se espera". "Espero que esses casamentos não sejam só pelo 'hype'", avaliou a ex-integrante, que levou o "não" de Thiago Chapola no altar.





Após integrar uma edição marcada por polêmicas entre os homens, Carvalho afirmou que notou uma mudança e participantes mais "compromissados" em "Casamento às Cegas 3", que estreia em 7 de junho. "Ouvi falar que os homens estão mais dispostos a realmente querer casar e fazer dar certo", pontuou.

"Espero que realmente seja, porque nos decepcionamos tanto com esse reality, inclusive a gente que está lá. Espero que seja real, que a Netflix tenha uns homens melhores nessa temporada", complementou. Confira abaixo a participação completa de Vanessa Carvalho no "AUÊ":