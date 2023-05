Reprodução/Instagram Casamento Às Cegas: Vanessa comenta briga com Will e revela processo

Nesta quarta-feira (31), Vanessa Carvalho participou do programa 'AUÊ', do iG Gente, e entregou os bastidores da briga com Will Domiêncio nas redes sociais.

Tudo começou com a suposta traição de Alisson e Tamara, que gerou muita polêmica no mundinho do reality. Os ex-participantes fizeram questão de repercutir a notícia através de comentários em páginas de fofoca.





Will respondeu a um seguidor que perguntou o que ele tinha achado da Vanessa ter dito que ele seria um dos boys lixo que comentaram sobre o caso. Então, ele comentou sobre Vanessa ter feito o uso de anabolizantes e debochou dela.

No programa, Vanessa abriu o jogo sobre a polêmica. "A situação da Tamara e do Alisson abriu a caçamba do lixão da mãe Lucinda, começaram a aparecer os boys lixos da temporada 2 para começar a falar alguma coisa, como se fosse alguém", começou ela.

Na sequência, a atriz explicou o sentimento ao ver a fala do ex-colega de reality. "Eu vi e não fiquei calada, revidei o que ele falou. Só que quando aconteceu aquilo na semana passada, eu estava em Goiânia, depois vim para São Paulo e adoeci, e não tive tempo de olhar a questão do processo", contou.

Por fim, ela garantiu que vai entrar na Justiça contra ele. "Vou conversar com a minha advogada e vai sair sim esse processo".

