Reprodução/Instagram - 31.05.2023 Preta Gil e Simony enfrentam luta contra câncer





Simony retomou o tratamento contra o câncer no intestino e recebeu o apoio de Preta Gil após uma publicação sobre a nova fase dos cuidados médicos. As duas cantoras apresentam a mesma doença e já haviam expressado solidariedade nas redes sociais.

"Você merece todo amor do mundo", escreveu Preta na postagem recente da artista, em que ela aparece ao lado do médico responsável pelo tratamento. Em um post anterior, Gil já havia declarado o carinho para a colega: "Te amo".





No relato sobre o médico, Simony afirmou que o profissional "faz parte da família" dela. "Não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso", pontuou.

"Um médico que traz luz para dias tão escuros, que se preocupa e busca o melhor para o paciente é um tesouro precioso [...] A fé e o amor no cuidado médico são duas armas poderosas na luta contra o câncer. Com elas, conseguimos enfrentar os desafios e acreditar na recuperação. Afinal, a esperança e o amor são combustíveis para a alma e nos ajudam a seguir em frente", complementou.





