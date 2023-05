Reprodução/TV Globo Penúltimo capítulo de 'Todas as Flores' gera alvoroço na web

Nesta terça-feira (30) foi ao ar o penúltimo capítulo da novela 'Todas as Flores'. Ansiosos para o desfecho da história, os telespectadores compartilharam suas reações na web.

As últimas cenas do folhetim de João Manoel Carneiro vão ao ar na quinta-feira (1). Primeiro através de uma live e, na sequência, no Globoplay.





Os internautas se irritaram com atitudes, ficaram na torcida por certos personagens e exalaram ansiedade para o capítulo final.

Fique por dentro do mundo dos famosos! Veja as notícias no iG Gente !

ao vivo não tem como pular as burrices #TodasAsFlores pic.twitter.com/qvV8wgoFbq — Roberto (@gominho_r) May 30, 2023









Não tô pronto pra ficar sem meu novelaoooooo #TodasAsFlores pic.twitter.com/Os0Ogqeg4k — João Pedro Biott (@joaobiott) May 30, 2023









não tem mulher mais burra q essa não como é que pode #TodasAsFlores pic.twitter.com/N4JzLvCuoy — vini (@vinixcorcino) May 30, 2023

Eu sabia que o Pablo era burro, mas puta merda...qual o sentido de descer pra entregar a comida na MÃO de uma REFÉM???? #TodasAsFlores pic.twitter.com/PxkMSmv5qN — gótica tropical (@Delayla__) May 30, 2023









Acho que o João Emanuel Carneiro nunca escreveu uma personagem tão DETESTÁVEL como essa Brenda! Que menina infeliz! #TodasAsFlores pic.twitter.com/Cf7Ht8e5TF — cara de fantasma 👻 (@hikaick) May 30, 2023









O que foi esse oenultimo capitulo dd #TodasAsFlores ??? A pobre da Maíra além de tráfico humano, será acusada de cárcere privado, tortura e assassinato. pic.twitter.com/VzvqB6c9Qg — jefferson (@Jeffersonapg) May 30, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente