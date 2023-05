Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Mirella Santos e marido, Gabriel Farias, com carro de luxo





Mirella Santos repercutiu nas redes sociais após mostrar o novo carro de luxo do marido, Gabriel Farias. A postagem sugeria que o veículo de R$450 mil foi um presente da influenciadora para o companheiro, conhecido como Zinho. No entanto, ela esclareceu que não foi a responsável pela compra.

"Vi que saiu nos sites: 'Mirella Santos presenteia marido com carro de meio milhão'. Pode ir me dando o meio milhão? Disseram que você me deu", ironizou Gabriel enquanto dirigia o carro, em um vídeo publicado nos stories de Mirella. "Quem inventou isso?", questionou a influenciadora, enquanto o marido pedia que ela realizasse um PIX.





"Comprei o carro e fiquei liso", complementou Zinho. "O povo tirando o mérito do meu gostoso, foi ele que comprou o carrinho dele", reagiu Santos. MC Loma, que estava no banco de trás do veículo, também brincou ao comentar compra: "Dividiu em 54 vezes, mas tudo bem".



Mirella Santos questionou o marido sobre a forma de pagamento e Gabriel explicou que pagou o veículo à vista, dividindo o valor em duas transferências.





