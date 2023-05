Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Mirella Santos presenteou o marido, Gabriel Farias, com carro de luxo





Mirella Santos presenteou o marido, o surfista Gabriel Farias, com um carro de luxo. A influenciadora mostrou detalhes do presente nesta segunda-feira (29), explicando que este era o veículo "dos sonhos" do companheiro, conhecido como Zinho.

"Carro dos sonhos de Zinho, hoje é dele. Muito bom ver as pessoas que eu amo realizando sonhos", escreveu Mirella, nos stories do Instagram. Ainda na rede social, ela mostrou o "perrengue chique" que passou no primeiro dia com o carro, já que o casal não conseguia colocar o grande veículo em vagas do estacionamento.





A picape é avaliada em cerca de R$456,900,00 e não é o primeiro veículo presenteado na família. MC Loma já presenteou Mirella com uma moto elétrica de R$8 mil e Gabriel já surpreendeu a esposa com um carro avaliado em mais de R$80 mil.

Confira abaixo detalhes do presente recente:





