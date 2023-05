Reprodução/Prime Video/Instagram - 31.05.2023 Al Pacino e namorada, Noor Alfallah, esperam filhos juntos





Al Pacino será pai pela quarta vez, aos 83 anos. O ator espera o filho com Noor Alfallah, de 29 anos, que já está no oitavo mês da gestação. A namorada do cineasta tem uma diferença de idade de 54 anos com o companheiro.

A informação foi divulgada pelo site "TMZ" e confirmada por representantes de Al Pacino à revista "People". O ator já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto da relação com a ex-namorada Jan Tarrant, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, que teve no relacionamento com Beverly D'Angelo, entre 1997 e 2003.





Al Pacino e Noor foram vistos juntos pela primeira vez em abril de 2022. Em março deste ano, circularam rumores de que o casal viveria uma crise na relação.

Ainda segundo o "TMZ", a atual namorada do cineasta já viveu relacionamentos com o cantor Mick Jagger e o investidor bilionário Nicolas Berggruen.

