Reprodução/Instagram Sidney Magal segue sem previsão de alta após crise e sangramento no cérebro

Sidney Magal está internado em estado estável após passar mal durante um show no interior de São Paulo. O cantor teve uma crise de hipertensão arterial.

O boletim médico do artista contou que o artista apresentou "sangramento espontâneo agudo no cérebro", mas o caso não gerou sequela e foi devido ao pico de pressão.





Após passar mal durante um show no SESI de São José dos Campos (SP), Magal fez uma pausa de 50 minutos na performance.

Nas redes sociais, o cantor explicou que ainda segue em observação no HCor. "Neste momento, encontro-me num leito normal do @hcoroficial sendo muito bem cuidado, fico só mais alguns poucos dias para cuidados", disse ela.

