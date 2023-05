Reprodução/Globo - 31.05.2023 Ricardo Alface e Sarah Aline no 'Encontro com Patrícia Poeta'





Após serem contratados pela Globo, Sarah Aline e Ricardo "Alface" Camargo participaram do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quarta-feira (31). Conhecidos por viverem um romance no "BBB 23", a psicóloga e o biomédico aproveitaram o momento para explicar o status de relacionamento após o reality show.

"Nosso afeto é muito grande, nos demos muito bem dentro da casa e aqui fora não está sendo diferente. Só que a única questão é que a vida mudou completamente. Quando falamos das relações, do que sentimos, sempre partimos da base do respeito que temos um pelo outro. Mas, oficialmente hoje, a gente não está junto", disse Sarah.





A ex-sister ressaltou a importância da amizade com Alface após a mudança de realidade causada pelo programa. "Somos pessoas muito sonhadoras. Hoje nossa relação de amizade se fortalecendo nesse novo mundo, que se abriu após programa para nós dois, é muito importante. Por isso o sentimento fala: 'Vamos fazer as coisas com um pouco mais de calma?'", ponderou.

Ricardo analisou como os sentimentos dentro e fora do "BBB" se "inverteram", já que a amizade "ficou mais forte" do que o romance após o reality. "Nos fortalecemos muito em relação a trabalho, nosso foco aqui. Queremos crescer muito. A Sarah é incrível, muito grande [...] Temos uma troca muito grande e a parte amorosa foi ficando um pouco de lado, sobressaindo a amizade mesmo. Isso é o mais importante nesse momento", refletiu.







