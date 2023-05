Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Influenciadora Sammy quebrou o pé em acidente doméstico





Sammy sofreu uma fratura após passar por um acidente doméstico nesta segunda-feira (29). Pelos stories do Instagram, a influenciadora contou que estava lavando roupas quando escorregou e caiu sobre o pé.

"Começando a semana com o pé esquerdo. Humor. Quebrei o pé. Escorreguei lavando roupa e quebrei o pé no meio com o peso do corpo", relatou, enquanto estava no hospital para tratar a fratura.





A influenciadora explicou que foi ao hospital sozinha com o filho, Jake, mas que o pai da criança, Pyong Lee, foi buscá-lo no local após saber do acidente. "Agora já estou bem, medicada par dor", tranquilizou os seguidores.

Sammy compartilhou que sentiu fortes dores: "Cheguei chorando muito de dor. Depois descobri a seriedade". Já na manhã desta terça-feira (30), ela apareceu usando o gesso no pé entre as tarefas e o repouso em casa.

