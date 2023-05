Reprodução/Instagram - 30.05.2023 Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, completou dois anos





Maria Alice, primeira filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completa dois anos nesta terça-feira (30) e ganhou declarações dos pais nas redes sociais. A influenciadora reuniu momentos marcantes da vida da primogênita e exibiu a criança cantando "parabéns" em inglês para celebrar o próprio aniversário.

"Nós te amamos mais que tudo, meu amor. Grata pela sua vida, dois aninhos de muita felicidade e esperteza, né? Estou de olho, Maria Alice [risos]", escreveu Virginia, na declaração para a aniversariante. O vídeo da criança cantando em inglês foi o último inserido em uma galeria com outras fotos de Maria Alice.







Fonseca ainda mencionou como a filha "pegou todos de surpresa" há dois anos: "Você chegou em um momento que eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer. No exato momento que soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade! Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus! Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto para você".









Zé Felipe também parabenizou a filha com uma declaração na web. "Dois anos da minha filha. Dois anos que descobri o amor mais lindo e puro que existe [...] Obrigado meu Deus pela oportunidade de, tão jovem, ter uma família abençoada. Toda honra e glória a ti meu Deus. Te amo filha! Feliz aniversário", afirmou.





