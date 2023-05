Reprodução/Instagram Ex de Luan Santana posta frase enigmática após fim do noivado do cantor com Izabela Cunha

Com o fim do noivado de Luan Santana e Izabela Cunha , os fãs do cantor moveram as redes sociais com uma "campanha" para a reconciliação dele com Jade Magalhães.

O artista e a influenciadora digital ficaram juntos por mais de 10 anos e anunciaram a separação em 2020.





Na manhã desta terça-feira (30), Jade compartilhou uma frase um tanto enigmática nos Stories do Instagram e deixou os seguidores com uma pulga atrás da orelha.

"A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer", diz a foto publicada por ela.

Já Izabela foi vítima de diversos ataques vindos dos fãs de Jade e Luan. Nos comentários, eles disseram que o cantor sempre amou a ex e que o ex-casal iria voltar.

