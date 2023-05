Reprodução/Instagram Viviane Araújo opta por cirurgias plásticas após nascimento do filho

Nessa terça-feira (30), Viviane Araújo tirou o dia para se submeter a procedimentos estéticos. A atriz vai passar por duas cirurgias de uma vez.

Para tranquilizar os seguidores, a musa contou que vai fazer uma lipoaspiração e trocar as próteses de silicone dos seios.





Nos Stories do Instagram, ela apareceu já com o roupão e acompanhada do marido, Guilherme Militão. "Estou aqui na clínica pra fazer o meu procedimento", celebrou ela.

Vivi escolheu um tipo de lipoaspiração que possui uma recuperação mais rápida, mas que requer cuidados. "A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho", disse.

A artista contou que fará um acompanhamento com a mesma fisioterapeuta que a ajudou na gravidez do primeiro filho, Joaquim.

