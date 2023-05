Reprodução/Instagram/Xuxa Xuxa homenageia a amiga Ivete Sangalo em aniversário da cantora

A apresentadora Xuxa Meneghel abriu o álbum de fotos com Ivete Sangalo para prestar homenagem à amiga, que completa 51 anos neste sábado (27). Pelas redes sociais, a loira publicou uma sequência de imagens compartilhando diversos momentos, inclusive antigos, ao lado da cantora.

"Veveta, hoje acordei pensando em você… Queria te ligar pra saber como você estava, as meninas… e que surpresa!!! Hoje é seu aniversário… eu realmente tenho um canal aberto contigo", começou a mãe de Sasha.

"Queria ter feito uma música, dançar pra você (hehe quem sabe em outra vida) mas nada chegará perto do meu carinho por você… SIMPLESMENTE QUERO O MELHOR PRA TI", confessou.

"Não apenas no seu aniversário… queria que a Bahia fosse aqui no 'Recreio ou Ipanema' para te abraçar sempre que meu coração desejasse e ficar do seu lado… (acho que você ia enjoar de me ver). TE AMO, SIMPLES ASSIM", finalizou Xuxa.

