Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank tem crise de choro ao assistir 'A Pequena Sereia' com Titi

Giovanna Ewbank não conseguiu segurar as lágrimas ao assistir ao filme 'A Pequena Sereia' no cinema com a família.

O marido, Bruno Gagliasso, registrou o momento de emoção entre a esposa e a filha, Titi, ao ver o protagonismo negro no longa.





Abraçada com a herdeira, a apresentadora se declara para ela. "Eu amo você", disse.

O filme é estrelado por Halle Bailey e estreou no cinema no dia 25 de maio, é dublado em português por Laura Castro.

Giovanna Ewbank e Titi chorando após assistirem o live action de ‘A Pequena Sereia’ 🥺

pic.twitter.com/FbCW88Yeq6 — Central Reality (@centralreality) May 27, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente