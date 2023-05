Reprodução/Instagram/Rafa Mattei Ivete Sangalo faz 51: famosos celebram o aniversário da cantora

Neste sábado (27), Ivete Sangalo está completando 51 anos de idade e, claro, que vários amigos famosos da cantora usaram as redes sociais para fazer homenagens.

De Luísa Sonza a Caetano Veloso, as celebridades tiraram um tempo para celebrar a data especial.





Caetano Veloso

O cantor foi um dos primeiros a comemorar o aniversário de Veveta com um lindo texto. "Hoje é aniversário de Ivete Sangalo, minha conterrânea querida. Ivete é incrível. Sua presença sobre um trio em meio à multidão tem tudo o que pode haver de melhor em suas colegas. Em todos os colegas, de Bell Marques a Leo Santana. Ivete é grandiosa, diva, estrela e também uma foliã comum o tempo todo. Isso arrebata. A gente tem certeza de estar diante de uma das maiores personalidades da história da nossa cultura", declarou ele.





Luísa Sonza

A cantora resgatou fotos de encontros com a aniversariante e se declarou. "Eu sou doida nessa mulher num tanto! Você me inspira demais sempre. Te amo e feliz aniversário, saudade Veveta", escreveu ela.





Gustavo Mioto

O sertanejo se encontrou com Ivete em Portugal durante a turnê dos dois pela Europa. Ele fez questão de tietar a cantora. "Que vida doida. Voltas do mundo fazendo a gente estar juntos em uma tour em Portugal no seu aniversário… Feliz aniversário Veveta e obrigado por ser tão massa comigo desde guri… Amo você", disse.





Preta Gil

Amigas de longa data, Preta emocionou ao fazer um texto emocionante junto com um vídeo relembrando diversos momentos com a rainha do Axé. "Minha Beth, tenho em você, além de minha grande amiga irmã, a maior inspiração da minha carreira! Quando estou com você, me emociono, vibro, pulo, grito, choro, torço, faço de tudo pra te ver na avenida ou no show! Quando estamos juntas é só felicidade e amor! Você é uma força da natureza, uma rainha e uma mulher que ilumina todos a sua volta, pois só você tem esse poder de deixar qualquer lugar ainda mais especial e mágico! Sua amizade é um verdadeiro presente de Deus, agradeço demais seu cuidado e seu zelo por mim! Eu te celebro todos os dias da minha vida e te amo infinito! Feliz Aniversário!", escreveu.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente