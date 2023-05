Quando Ivete fez uma live de pijama

Durante a Pandemia de covid-19, Ivete fez uma live carnavalesca em casa, de pijama, e com a participação do filho. Marcelo, que tinha 10 anos na época, demonstrou que herdou o carisma e a animação da mãe. Dançando, filmando com a câmera na mão, tocando e até "cavalgando" uma girafa de pelúcia, ele roubou a cena no show.