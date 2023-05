Reprodução/Instagram - 25.05.2023 Simone Mendes e Kaká Diniz são pais de Zaya e Henry





Simone Mendes completou 39 anos nesta quarta-feira (24) e celebrou a chegada do novo ciclo com uma festa em São Paulo. Além da presença de amigos e celebridades, familiares da cantora chamaram atenção nas redes sociais. Zaya, filha da artista com Kaká Diniz, roubou a cena por cantar com a mãe no palco do evento.

A criança de dois anos mostrou a vontade de cantar ao lado dos pais e do irmão, Henry, de oito anos. Os irmãos dividiram a apresentação com a mãe, mas Zaya repercutiu ao pegar o microfone de Simone para cantar a música " Erro Gostoso".













Entre os famosos que marcaram presença na festa de aniversário estão a cantora Gabi Martins, o jogador Hulk, o vereador Thammy Miranda, o apresentador Rodrigo Faro, a influenciadora Gkay, entre outros. Simone ainda fez questão de agradecer os convidados e Kaká ao completar os 39 anos.



"Obrigada a todos, pelo carinho e amor. Obrigada ao meu marido, que é um exemplo de homem. Todos os dias falo para ele o quanto o admiro, ele é a coluna da nossa casa. É um excelente e um incrível pai, não é mesmo, meu filho?", afirmou a cantora, ao passo que Henry concordou e encheu o pai de elogios.









