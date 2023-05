Reprodução/Band - 25.05.2023 João Guilherme Silva, filho de Faustão, apresentou programa do pai na Band





Faustão não apresentou o programa na Band pela primeira vez após anunciar que deixará a emissora no segundo semestre deste ano. O comandante foi substituído pelo filho, João Guilherme Silva, nesta quarta-feira (24) e a ausência do apresentador no programa que leva o próprio nome foi motivo de piadas e comentários irônicos nas redes sociais.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A frase "Faustão na Band sem o Faustão" repercutiu entre risadas na web, com internautas apontando que o profissional já "abandonou" o programa. Anne Lotterman e Carol Mendes acompanharam João Guilherme na apresentação, mas pessoas questionaram o motivo da atração continuar sem o apresentador principal.

Abandonou kkk — Brenno De Moura  (@mbrenno_) May 25, 2023





"Qual o sentido do programa levar o nome do apresentador se ele nem está no show?", pontuou um perfil no Twitter. "Domingão do Faustão com Tiago Leifert, é você?", ironizou outro. "Acho que o nome do programa agora deveria ser só 'na Band'", brincou mais um. "Já não tinha audiência, agora também não tem apresentador", avaliou outro internauta.





Ainda no programa recente, uma integrante da plateia pediu uma mágica para que Faustão aparecesse no estúdio e espectadores apontaram o "climão" no momento. "O Faustão vai ser muito óbvio, vai parecer que combinamos. Fala outro nome qualquer", responderam no programa da Band.



+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo mais reações do público:





Jurava que o Gabriel ia fazer uma mágica aparecendo o Faustão 🤣🤣🤣 — Cla Krüger (@clakruger) May 25, 2023





Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/2yssKP694a — Tha.is going to see blink in 🇳🇱 (@tha_is2311) May 25, 2023





É novo esse programa? Não tava sabendo! pic.twitter.com/TPHGjpdPfu — Ariano ♈️ (@Malditoariano) May 25, 2023





Muda o nome do programa agora pra “Faustão meteu o pé da Band”. — Orgulho do Proerd (@Tatuado2991) May 25, 2023









Tipo Greys Anatomy sem a Grey — Jessika Weinberg Basto 🌸 (@JessikaRibeiroL) May 25, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.