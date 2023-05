Reprodução/ Twitter Gustavo Mioto e Ana Castela se beijam no palco e enlouque fãs

Na noite da última quarta-feira (24), a cantora Ana Castela participou de um show do cantor e deu mais motivos para os fãs torcerem pelo casal. Eles deram um beijo no palco e levaram os fãs à loucura.

O beijo aconteceu durante uma festa em Queima das Fitas, em Coimbra, Portugal, onde o Mioto está na turnê Conexão. Ana Castela e Mioto se aproximaram e deram um selinho, logo depois se abraçaram. A plateia foi aos gritos. Os dois já revelaram que estão se relacionando, mas não colocaram rótulos.

MORREU DE QUE?

ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO pic.twitter.com/Cu6XJJojPC — tay in 🇵🇹 (@taynaaa_98) May 25, 2023





A próxima apresentação do sertanejo será em 26 de maio, em Lisboa, no Festival Brasil Vibes, na Altice Arena. No dia 27 de maio, ele irá no North Festival, em Porto.



