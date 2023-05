Reprodução/Record - 25.05.2023 Bruno Camargo, Bruno Tálamo e Natália Deodato estão na primeira berlinda da mansão em 'A Grande Conquista'





Nesta quarta-feira (24), a primeira zona de risco foi definida na mansão de "A Grande Conquista". Após reviravoltas na dinâmica do jogo, integram a berlinda Bruno Camargo, Bruno Tálamo e Natália Deodato, em uma disputa de votos para os participantes continuarem no programa.

A ex-BBB ocupou a primeira vaga após os confinados a escolherem em uma votação com a outra dona da semana, Sandra Melquiades. Já o ex-peão de "A Fazenda 14" recebeu a indicação das donas e ocupou a segunda posição.





Bruno Camargo só teve a ida à zona de risco definida após a prova da virada, vencida por Thiago Servo. O cantor foi o mais votado pela casa, mas escapou a berlinda com a vitória na competição e indicou Camargo para ocupar a terceira vaga.

O resultado será revelado no programa desta quinta-feira (25). Vote abaixo em quem deve continuar no reality show da Record:

#AGrandeConquista : Bruno Camargo, Bruno Tálamo e Natália Deodato estão na Zona de Risco; vote em quem deve continuar no reality! — iG Gente (@iggente) May 25, 2023





