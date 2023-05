Reprodução/Instagram - 22.08.2022 Virginia, Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha

Poliana, mãe de Zé Felipe, recebeu críticas no Instagram sobre Virginia. A influencer não ficou calada e saiu em defesa da nora, que foi chamada de falsa pelos seguidores.

"Você é uma mulher tão sábia e não consegue enxergar quem é de verdade a sua nora?", questionou um internauta em uma caixinha de perguntas.

Poliana, então, postou uma foto com Virginia e respondeu: “Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender !!! Até que me prove o contrário , Virgínia uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela!!! Nossa relação é super respeitosa e sadia!!!!.

