Reprodução/ Instagram Grazi Massafera e Cauã Reymond comemoram juntos o aniversário da filha

Na última terça-feira (23), Cauã Reymond e Grazi Massafera, que foram casados de 2007 a 2013, se reuniram para comemorar o aniversário da filha Sofia, que completou 11 anos de idade.

"Ela não para de crescer.️ Maior Amor do mundo", escreveu Cauã na publicação. O ator postou fotos com a filha e com Grazi Massagera na comemoração.

A atriz também fez um pos homenageando a filha. "Hoje o dia dela o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos, inteligente, generosa, bem-humorada. Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia 11 anos", disse ela na legenda.

Nos comentários do post de Cauã, internautas pediram a volta do casal. "Queria essa volta", escreveu uma fã. "Meu coração até disparou! Seria meu sonho esse casal de novo", disse outra.

