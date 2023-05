Reprodução/Instagram - 24.05.2023 Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, nasceu com condição rara no coração





Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, passou por uma nova cirurgia nesta segunda-feira (23). A esposa do ator informou que viajou à São Paulo com a bebê de 11 meses para um procedimento no coração e atualizou o estado de saúde da caçula do casal.

"Ainda se recuperando, mas está indo muito bem", escreveu Letícia, nos stories do Instagram. A publicação traz uma imagem da bebê dormindo na cama do hospital. Maria realizou intervenções cirúrgicas anteriormente para tratar a condição rara que tem no coração, chamada Anomalia de Ebstein.





A companheira de Juliano já havia relatado que a cirurgia é simples e pediu orações para que a bebê se recuperasse rápido. "Rezem por ela, para que o bom Deus siga realizando o milagre da cura", afirmou.

O casal mora no Rio de Janeiro com Maria e os outros quatro filhos, Inácio, Vicente, Gaspar e Maria Madalena. Recentemente, Letícia celebrou que a caçula completou 11 meses de vida com o "coração mais valente do mundo".





