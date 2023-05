Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank vivem relacionamento desde 2009





Giovanna Ewbank relembrou o episódio da traição do marido, Bruno Gagliasso. O casal teve uma breve separação em 2012, após o ator trair a apresentadora, mas reatou pouco depois. A comandante do "Quem Pode, Pod" avaliou como foi perdoar o companheiro depois do caso.

"É natural a gente passar por processos em um relacionamento, errar para aprender, para acertar. Todos esses processos são aprendizados para que a gente seja o que a gente é", declarou no episódio recente do podcast, lançado nesta terça-feira (23).





Ewbank avaliou que, caso não tivesse "experimentado tentar perdoar", talvez não teria construído uma família com Gagliasso. No entanto, relatou que sentiu raiva do marido e chegou a desejar que "o avião caísse com ele dentro". Dani Calabresa, convidada do programa, relembrou da reação diferente de quando foi traída no relacionamento com Marcelo Adnet, que terminou em 2017.

"Achei lindo você perdoar. Achei maduro. Você me inspirou a fazer uma coisa que nem sei se faria. O que foi exposto, a gente fica tentando entender, mas é uma parte. Quando aconteceu comigo, uma amiga falava 'olha a Giovanna e o Bruno'. Eu ficava: 'Será que vale outra chance?'. Para nós, não foi tão bem assim, mas serviu de aprendizado", analisou.

