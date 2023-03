Reprodução / Instagram Carmo Dalla Vecchia

Na coletiva da próxima novela das 6, "Amor perfeito", que aconteceu nos Estúdios Globo, no Rio nesta quarta-feira (15), Carmo Dalla Vecchia chamou atenção com um look preto, composto por uma saia longa, que gerou opiniões divergentes nas redes sociais.

Há 17 anos Dalla Vecchia é casado com o diretor de novelas João Emanuel Carneiro. A escolha da roupa do ator recebeu elogios, mas também algumas críticas de internautas.





Uma internauta comentou no post do ator: "Não é preconceito. É que não acho legal. Tenho amigos gays que não imitam mulheres". Outra pessoa expressou a mesma opinião, dizendo: "Não faz parte da nossa cultura homens usarem saias. Não curto".

Alguns internautas defenderam o ator, afirmando que ele pode usar o que quiser e que não está interessado na opinião dos outros. Outro internauta argumentou que não é preconceito e que ter amigos gays que não imitam mulheres não é motivo para criticar a escolha de Carmo. Já um terceiro internauta considerou as críticas como ignorância e preconceito.





