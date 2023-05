Reprodução/Globo/SBT - 22.05.2023 Luciano Huck exibiu imagens do SBT na Globo





O "Domingão com Huck" promoveu uma dinâmica diferente no programa do último domingo (21). Luciano Huck abriu a atração da Globo exibindo imagens do SBT para promover o encontro com uma fã, que expressou a vontade de conhecê-lo em um jornal da emissora concorrente.

"Vou começar o 'Domingão' de hoje com imagens do SBT", afirmou o apresentador, gerando dúvida entre a plateia. Huck deu créditos ao canal antes de exibir as imagens, explicando que o momento viral com a admiradora aconteceu durante um programa apresentado por Isabele Benito e com o repórter Fabiano Martinez.







No vídeo transmitido, Dona Cremilda aparece em uma passagem na emissora de Silvio Santos, questionando se o canal seria o de Luciano Huck. "Tenho um sonho muito grande, gosto do Luciano Huck", disse a fã, enquanto o repórter e a apresentadora permitiram que ela expressasse a admiração pelo profissional.

Luciano, então, convidou Cremilda para participar do "Domingão" e mostrou o encontro com a admiradora. A ação gerou uma interação entre os canais nas redes sociais, já que a Globo marcou o SBT nas publicações e a concorrente respondeu.



"E o 'Domingão' que começou com imagens do SBT?", escreveu a página do programa de Huck no Twitter. "A Isabele Benito fez o Multiverso da TV Brasileira: SBT Rio e Globo juntinhas para realizar o sonho da Dona Cremilda", respondeu o perfil do SBT.

Benito também comemorou a interação nas redes sociais. "A minha é o SBT, mas amo a TV Globo também. Venci na vida", celebrou. Confira abaixo as interações e o encontro de Huck com Cremilda:

A @isabelebenito fez o Multiverso da TV Brasileira: @sbtrio e Globo juntinhas para realizar o sonho da Dona Cremilda 🤩 — SBT (@SBTonline) May 21, 2023





E teve o tão desejado abraço com Dona Cremilda! #Domingão pic.twitter.com/mSPESO7Qlf — Domingão com Huck (@domingao) May 21, 2023





