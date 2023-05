Juliette

A cantora se inspirou em um meme do "BBB 21" para a escolher a fantasia. Durante o reality show, Juliette teve a aparência comparada com a do personagem do filme "O Galinho Chicken Little", lançado em 2005. Usando uma crista de galo com roupas semelhantes à da animação, a campeã do programa da Globo repercutiu na web pelo look.