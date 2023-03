Foto: Reprodução/Instagram Mc Pipokinha

Durante uma apresentação em uma casa de shows adulta em janeiro deste ano, Mc Pipokinha protagonizou mais um momento polêmico. Uma fã invadiu o palco e fez uma performance, tirando todas as roupas e fazendo sexo oral na funkeira.

Neste sábado (04), durante uma das apresentações, ela voltou a chamar atenção nas redes sociais com um desabafo. No meio do show, a cantora MC Pipokinha emocionou-se e fez uma oração no palco. "Este é o meu trabalho, não sou uma vagabunda", declarou a funkeira logo depois.





Na quinta-feira passada (02), a Justiça proibiu a entrada de menores de idade no show da MC Pipokinha em Montenegro, Rio Grande do Sul, após denúncia ao Ministério Público. O órgão considerou a apresentação inadequada para adolescentes, devido ao gestual obsceno e cenas provocativas de cunho sexual.

Após esse desabafo da funkeira aparecer nas redes sociais, o vídeo explícito com a fã voltou a viralizar neste domingo (05), com algumas pessoas acreditando que a cantora está passando dos limites e outras defendendo que ela pode fazer o que quiser com o corpo.

