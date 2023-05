Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Kamille Millane é apontada como suposta amante de Lincoln Lau, durante namoro com Gabi Martins





A modelo Kamille Millane procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos para registrar um boletim de ocorrência contra Gabi Martins. A suposta amante de Lincoln Lau afirma que foi prejudicada com a música lançada pela cantora, "Indereço", que ironiza o erro ortográfico em uma troca de mensagens exposta por Martins, entre Millane e Lau.

As informações são da página "Coxixandoo", que teve acesso aos documentos do BO. Kamille solicita a retirada do clipe das plataformas e ainda aponta cyber bullying, calúnia, difamação, injúria e fomentação ao ódio por parte de Gabi.





"Quero que ela tire essa música do ar. Isso vai me prejudicar demais, já está me prejudicando. Tem loja que não está me chamando mais para fazer provador. Nem no Dia das Mães consegui postar foto. Está prejudicando a minha vida e minha vida financeira", afirmou.

A modelo também julga como injusto ser chamada de amante. "Ela não era casada com ele para me julgar como amante. Saí com ele apenas quatro meses", declarou. Millane foi apontada como a amante citada por Gabi Martins após a separação do gamer Lincoln Lau.





