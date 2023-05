Reprodução Suposta amante debocha de Gabi Martins: 'Tá achando que é a Shakira?'

Climão! A sertaneja Gabi Martins pretende lançar uma música cujo o tema será o caso de infidelidade do ex-namorado LincoIn Lau, que supostamente vivia um romance paralelo com a modelo Kamille Millane. Nesta sexta-feira (12), a suposta amante se pronunciou debochando do novo projeto de Martins.

O lançamento da ex-BBB terá o nome de "Passa o Indereço", com a grafia propositalmente errada, fazendo referência a troca de mensagens do ex-companheiro com Kamille Millane, como informou o colunista Leo Dias. Na época, a suposta amante virou alvo de piadas pelo erro de português.

Em uma página que noticiou o lançamento de Gabi Martins, a suposta amante Kamilla Millane ironizou o novo projeto. "Que vergonha! Tá achando que é a Shakira? hahahahaha", escreveu a modelo.

A cantora colombiana Shakira ganhou manchetes ao redor do mundo após lançar diversas músicas relatando o término do relacionamento com o ex-jogador espanhol Gerard Piqué. O atleta teria tido um caso de infidelidade com Clara Chía, uma jovem de 23 anos que chegou a trabalhar na empresa dele.