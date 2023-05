Reprodução / Instagram Equipe relatou desaparecimento de MC Pipokinha; internautas sugeriram marketing





MC Pipokinha voltou a repercutir nas redes sociais após posicionamentos de integrantes da equipe da cantora. Colegas de trabalho afirmaram que a funkeira está desaparecida desde o fim de um show na madrugada deste domingo (21). Internautas questionaram se o desaparecimento seria real ou uma ação de marketing da artista.

DJ Vaz, que acompanha Pipokinha nas apresentações, disse ter sido notificado pelo produtor da cantora sobre o caso. "Pelo que entendi, ela conheceu alguém no baile, pediu para parar a van no caminho de volta para casa e foi embora com a pessoa", afirmou, explicando que o time não conseguiu contato com ela desde então.





Jonas Kaik, dançarino da funkeira, apareceu entre lágrimas nos stories do Instagram para comentar o sumiço, repetindo as informações do DJ. "Estou sem chão. Minha ficha não caiu, cadê você? [...] Ela nunca fez isso, de sair do baile com alguém, sempre sai e vai para casa", declarou.

Internautas sugeriram que as declarações da equipe poderiam ser uma maneira para divulgação de algum trabalho. "Puro marketing, me poupe", escreveu uma pessoa no Instagram. "Se esse negócio do sumiço da Pipokinha estar desaparecida for jogada de marketing, é muito feio. Porque tem fãs desesperados, e não é legal brincar com isso", opinou outra no Twitter.

