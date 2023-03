Foto: Reprodução/Instagram Gabi Martins desabafa de fim de namoro com Lincoln Lau





A cantora e ex-BBB Gabi Martins abriu o jogo após o fim do namoro com o ex-participante do "De Férias com o Ex" Lincoln Lau. Segundo Gabi, o influenciador simulou um suicídio e a chantageou.

Gabi Martins disse ao programa Fofocalizando, do SBT, que Lincoln tinha as senhas do celular dela e dava crises de ciúme devido ao status do "online" do aplicativo de WhatsApp. Gabi também afirmou que Lincoln Lau chegou a ficar desaparecido em uma espécie de "chantagem".

Leia também Após término conturbado, Gabi Martins posa com look ousado





“Ele queria terminar falando que eu tinha traído. A gente não tem que se submeter às ameaças e chantagens (...) Ele simulou um suicídio e ficou desaparecido por 12 horas (...) Pediu para apagar as fotos antigas, senão, ele ia parar de tomar os remédios”, explicou a ex-BBB.

Lincoln Lau fez um desabafo nas redes sociais ao anunciar o fim do namoro com Gabi Martins e acusou a ex-BBB de agressão. Segundo o influenciador e gamer, ele está em um momento difícil na vida pessoal. "Tentarei, com muita serenidade, superar tudo. Tenho certeza que, mais uma vez, voltarei das cinzas e darei a volta por cima como uma verdadeira fênix", comentou.

Gabi Martins, que também viveu relações conturbadas com Gui Napolitano e Tierry, afirmou ter dedo podre para escolher homem. "Eu tenho. Tenho [dedo podre para homem]. Eu assumo todos meus erros, sou muito intensa, e tem dado errado ultimamente", lamentou.

Gabi Martins falou tudinho sobre o término do seu relacionamento com Lincoln Lau 💥 #FofoclaizandoNoSBT pic.twitter.com/n2oC9JUt8l — Fofocalizando (@pfofocalizando) March 23, 2023





Falando do envolvimento com Tierry, Gabi relembrou que deu as roupas do cantor baiano para o porteiro.comenta: "Eu dei as roupas do Tierry para o porteiro, queria me livrar dele. Eram roupas caras", completou.

Procure ajuda

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja pensando em cometer suicídio. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.

Lincoln Lau se pronunciou e disse que Gabi Martins agrediu ele três vezes e que ela mentiu no pronunciamento. pic.twitter.com/r5mXxe0ZkP — Disseram (@disseramoficial) March 18, 2023