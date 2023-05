Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Alexia Brito desabafou sobre polêmica de Catty Lares





Alexia Brito, influenciadora conhecida como "Bota Pó", desabafou nas redes sociais após conteúdos em que a Catty Lares aparece após anunciar a "destransição". Amiga de Lares, Brito afirmou que a vivência polêmica da cearense a "desvalida" como uma pessoa trans e lamentou a situação.

Em vídeos recentes, Catty aparece com o visual masculino durante uma cerimônia religiosa e sendo chamada como Carlos Emanuel. Alexia citou a questão religiosa ao comentar o conteúdo: "O Deus que eu acredito é o Deus que me ama do jeitinho que sou. Até porque sempre escutei uma coisa desde criança, de que Deus é amor. Então se Deus é amor, ele ama independente de raça, gênero, cor e sexualidade".





"Quando acontece algo desse tipo, isso me desvalidada como pessoa, como existência. Preciso falar, usar esse portal de voz para falar. Quantas meninas se inspiraram em mim para quebrar tudo e falar: 'Sou isso'. Isso é tão importante [...] É uma segurando a mão da outra e ninguém se solta", complementou.





Catty disse ter se "libertado" após a "destransição" e Alexia avaliou a declaração como "bizarra". "Quando vejo a pessoa falando que se libertou, que Deus libertou ela, é muito chocante. Ela não está matando, não está roubando, está sendo ela", pontuou. A influenciadora ainda reforçou como ser uma pessoa da comunidade LGBT+ "não é uma escolha".

"Ser trans não é uma piada, não é uma doença. Até porque eu não escolheria ser trans no país que mais me mata e me agride. Ser uma pessoa LGBT não é uma questão de escolha, não escolheria uma expectativa de vida de até 35 anos. Cheguei até 18 anos, quantas não perderam a vida novinhas por ser quem são? [...] Nasci assim e fui me descobrindo ao longo do tempo", disse.





