Reprodução/Instagram - 21.05.2023 Susana Werner e Julio Cesar se separaram após 21 anos de casados





Susana Werner anunciou o fim do casamento com Julio Cesar em uma publicação nas redes sociais, neste domingo (21). A atriz e o ex--jogador de futebol estavam casados há 21 anos e tiveram dois filhos juntos, Giulia, de 17 anos, e Cauet, de 20.

"É com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu na postagem.





















O casamento de Susana e Julio aconteceu em 2002 e os dois se mudaram para Portugal em 2014. Afastada da carreira de atriz, Werner é dona de um salão de beleza em Lisboa.

O filho mais velho do ex-casal seguiu a carreira do pai no futebol. Atualmente, Cauet joga pelo time Rayo Vallecano, de Madrid, na Espanha.

